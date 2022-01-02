Мы с женой в разводе. Сын живет с ней, я плачу алименты. Так сложилось, что я потерял работу, дохода никакого не было, вырос долг по алиментам. Сейчас я уже трудоустроился. Долг погасил. Скажите, как теперь исключить из Единого реестра должников сведения о должнике, то есть обо мне? Степан Денисович

Как разъяснили в Восточном межрегиональном управлении министерства юстиции Украины (Харьков), статьей 9 Закона Украины «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что сведения о должнике из Единого реестра должников исключаются:– одновременно с вынесением постановления об истечении исполнительного производства, возврата исполнительного документа взыскателю на на основании пунктов 1, 3, 11 части первой статьи 37 закона;– или возвращения исполнительного документа в суд на основании статьи 38 этого закона;– либо в день установления исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам об удержании периодических платежей.