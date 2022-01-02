Трендовые цифровые технологии, продвинутые декорации и цветовая драматургия, хореография и пение на высоченных платформах, светящиеся под музыку костюмы, отсутствие привычного театрального реквизита. Такой необычной и впечатляющей обещает быть опера Жюля Массне «Золушка» в «Схід Opera». Театр активно готовится к премьере этого масштабного действа.

Артисты уже свободно танцуют на платформах

Исполнителям нужно привыкнуть к костюмам

Будет сдан еще один экзамен на мастерство

Премьера «Золушки» в «Схід Opera» состоится 11, 12 и 13 февраля будущего года. «Золушка» Жюля Массне – очень непростое произведение.– Опера-фантазия – сложный жанр по своей природе, – говорит режиссер-постановщик спектакля Жанна Чепела. – «Золушка» – большое объемное представление. В нем сложная музыка – очень тонкая, она требует глубокого подхода, глубокой проработки. Кроме того, в опере очень непростой пластический рисунок.В столь сложном спектакле совместятся, по сути, не только классические моменты – симфонический оркестр, вокальные партии, хор и балет. Театр задумал массу инновационных изюминок – в решении декораций и костюмов, в современной мультимедийной составляющей, в использовании световой драматургии.До презентации нового спектакля осталось почти два месяца. По словам Жанны Чепелы, работа над премьерой ведется очень активно. Полным ходом идут репетиции с хором и солистами, отрабатываются постановочная и пластическая части спектакля, изготавливаются декорации и костюмы. Проверяются мультимедиа, пишется контент, вместе с художником и другими специалистами обсуждаются принципы освещения «Золушки», складываются цветовые партитуры.В премьерном спектакле артистам театра приходится не только отшлифовывать свое профессиональное мастерство, но и осваивать абсолютно новые для них правила игры. Во-первых, артисты хора будут работать на котурнах – специально созданной для спектакля обуви с высотой подошвы около 25 см. Впечатляющие котурны надевали актеры античного театра, когда исполняли роли богов и героев. Их использовали, чтобы зрительно увеличить рост исполнителей, сделать более величественными. Создатели «Золушки» задумали этот эффект, чтобы духи возвышались над другими артистами. Артисты не сразу, но научились передвигаться в такой обуви.– Еще на подготовительном этапе шел большой исследовательский процесс, мы искали для котурнов специальные материалы, – рассказывает режиссер. – Мы нашли довольно устойчивый материал и при этом достаточно легкий, чтобы можно было двигаться. Очень сложные технические и творческие задачи удалось решить.На высоченных котурнах артистам хора нужно уметь не только пластично, правильно и вовремя двигаться в образе и в характере, но еще и петь. Задача для артистов, по словам Жанны Чепелы, весьма сложная, тем не менее они уже освоили грандиозные платформы, умеют в них танцевать, спокойно и свободно двигаются каждый в своем характере.Один из принципов спектакля – многослойность. Это касается в том числе и костюмов. Одежда и головные уборы в «Золушке» будут сложными, замысловатыми и объемными. Костюмные «многоэтажки» кажутся громоздкими. Но, как выяснилось, кажущаяся громоздкость – это театральный эффект.– На самом деле костюмы легкие. Удобство для артиста – крайне важная задача, и мы стараемся ее решить. В костюмах для «Золушки» масса технологических нюансов, которые блюдет наш художник-постановщик, чтобы артистам было удобно, – отмечает Жанна Чепела. – Однако к сложным костюмам нужно привыкнуть, а это трудный момент, в том числе и психологически. Не стоит забывать, что им нужно еще и петь. Плюс хореография, масса взаимодействия друг с другом, оркестром, солистами. Задача у артистов крайне сложная, но они молодцы. Справляются и научились с костюмами «сотрудничать».Работать в необычном облачении артисты привыкали постепенно: сначала учились двигаться на платформах, затем осваивали отдельные части костюмов, позже репетировали в полностью готовых костюмах.Однако и это еще не все новшества спектакля. Как оказалось, костюмы не просто сложные. Ко всему прочему они еще и светятся. И с этой фишкой артисты сейчас осваиваются.– Костюмы светятся согласно музыкальной партитуре. Сейчас работают техники, создана специальная Wi-Fi программа, управление светом на костюмах сведено на отдельный пульт, за которым будет работать специалист, – рассказывает Жанна Чепела. – Артистам нужно еще привыкнуть к тому, что их костюмы светятся. Когда костюм вдруг начинает излучать свет, это тоже некий психологический момент. Важно не растеряться, помнить, что ты делаешь, а так как костюмы объемные, нужно позаботиться еще и о том, чтобы, двигаясь, ни за что не зацепиться. У артистов чрезвычайно сложная задача.В «Золушке» у артистов сложные образы, причем все очень разные, но при этом им нужно выложиться по максимуму, не рассчитывая на поддержку традиционных для сцены атрибутов.– Мы глубоко их прорабатываем, учимся в них существовать. Однако сложность задачи еще и в том, что в спектакле у артистов не будет привычного для театра реквизита. В «Золушке» реквизита минимум, – признается Жанна Чепела. – Таким образом, повышается требование к актерскому мастерству. У актера будет сложная задача не только спеть, но и сыграть внутренние переживания образа. Актер будет, по сути дела, голый. Кроме мастерства, у артиста нет ничего, что бы ему помогло.Необычными в опере будут и декорации.– Художественное решение таково, что в спектакле используются минималистичные декорации: четыре тетраэдра (это динамическая часть декорации), белая одежда сцены и экраны. У нас запланировано мультимедийное наполнение, которое будет взаимодействовать с артистами. Это среда, которая складывается из декораций, очень сложного света плюс мультимедиа, которые напрямую будут работать вместе с артистом. Таких декорации, как мы привыкли видеть в театре, не будет. У нас это очень условная вещь: по задумке это цвета фантазии, мечты.