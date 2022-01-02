Подарки всегда ассоциируются с людьми, которые их дарят. Когда некоторые дарители становятся неприятны, то и их презенты раздражают так, что хочется их выбросить. Отчего это происходит?

Есть вещи или подарки, приносящие удачу, а есть такие, от которых хочется побыстрее освободиться, считает психолог Лилия Райченко. Любой подарок устанавливает невидимую, но очень крепкую связь с дарителем, и тот, от кого мы его принимаем, невидимо входит в нашу судьбу.— Подспудно мы чувствуем воздействие вещей, — говорит психолог Лилия Райченко. — Вспомним, как мы выбираем подарок. Думая о человеке, мы уже устанавливаем с ним мысленную связь, причем независимо от его желания. Кроме того, в момент обдумывания, мы как бы накладываем на выбранную вещь свои мысли и истинные пожелания тому, о ком думаем. Хорошо, если эти мысли направлены на любимого или приятного человека, а если нет? Если подарок выбирается для нелюбимой свекрови или тещи, для бывшей? Когда дружба или любовь растворяются во времени и вы становитесь врагами или конкурентами, подарок превращается в мину замедленного действия. Причем чем больше помнят о подарке, чем чаще им пользуются, тем дольше и сильнее укрепляются невидимые провода.Почему нам периодически хочется избавиться от старого хлама в доме, выбросить ненужные вещи, что-то обновить, что-то вообще кардинально изменить? Так мы стараемся обновить свою жизнь, разорвать или ослабить связь с прошлым, начать выстраивать новые отношения, говорит психолог. Вот почему подарки от неприятных людей мудрые люди выбрасывают или не принимают (оставляют на работе, отдают другим, кладут в те места, где их может кто-то забрать, подобрать). Нет подарка — нет и воспоминаний, память начинает вытеснять события в дальние уголки, и связь прерывается.– Будьте осторожны с любыми вещами, так как они — часть чьей-то души, – рекомендует Лилия Райченко. – Чем чище человек, сделавший подарок, тем быстрее возвращается к нему то, чего он кому-то желает. А потому будьте светлы и чисты, не бойтесь дарить и трижды подумайте, от кого принимаете подарок и так ли он вам нужен.