Из-за пандемии я остался без работы. И это при том, что возраст у меня предпенсионный – всего два года не хватает для стажа. А кум говорит, что слышал, будто безработица засчитывается в трудовой стаж, только не помнит, в каком случае. Не подскажете, при каких обстоятельствах безработица может быть зачтена в стаж для назначения пенсии? Степан Максимович

Страховой стаж – период, необходимый для назначения пенсии, за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.Как разъяснили в юридической компании "Арес", если человек не работал, в страховой стаж засчитывается:– время пребывания на учете в центре занятости в периоды, когда он подлежал общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы и получал пособие по безработице (кроме единовременной его выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности);– получение пособия по частичной безработице;– получение пособия по частичной безработице на период карантина связи с пандемиейкоронавируса;– получение материальной помощи при профессиональной подготовке, переподготовке или повышении квалификации.