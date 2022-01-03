Новогодние и рождественские праздники – благодатное время для квартирных воров. Воспользовавшись длительными выходными, харьковчане семьями отправляются на лыжные курорты, к морю, в гости к дальним родственникам или просто на дачу либо к друзьям. Чтобы новогодняя ночь не обернулась неприятным сюрпризом, стоит позаботится о безопасности своего дома.

Сигнализация и надежный замок

Дружите с соседями

Взломать пластиковые окна элементарно

Если вор застал хозяев

Чтобы обезопасить свое жилье от воров, не стоит хвастаться в соцсетях предстоящим путешествием. Не сообщайте на своих онлайн-страничках о времени и месте будущего отдыха, не выкладывайте снимки, свидетельствующие о ваших передвижениях – с чемоданами у подъезда, в машине по дороге в аэропорт, очередь на посадку в самолет, прилет, гостиничный номер и так далее и тому подобное. Не стоит давать возможность злоумышленникам беспрепятственно поживиться во время вашего отсутствия в квартире.Наиболее надежный способ защиты своего жилья от посягательств незваных гостей – охранная сигнализация и тревожная кнопка, рассказал «Вечернему Харькову, эксперт по раскрытию квартирных краж и незаконных завладений транспортными средствами Максим (имя изменено).– Тарифы охранной безопасности не такие уж и большие – 250–300 гривен в месяц. Как показывает практика, охранная практика останавливает 70% квартирных воров. Остальные 30%, несмотря ни на что, все равно лезут за наживой в чужое жилье. Однако сигнализация существенно сократит время нахождения злоумышленника в квартире. Даже если он успеет в нее проникнуть – дольше пяти минут не продержится. Может, конечно, в суматохе схватить то, что лежит буквально на поверхности, но не более. Потому что подъездное время – минут пять-семь, – говорит эксперт.Второй действенный способ – поставить высококачественные замки.– Не те, что продаются на рынке – несколько таких замков можно открыть одним и тем же ключом. Я сам с этим столкнулся. Открывал дверь в кабинете и по ошибке воспользовался другим ключом. Каково же было мое удивление, когда он тоже прекрасно подошел. Дешевые китайские замки открываются за две минуты самыми банальными способами – не нужно обладать особыми навыками, чтобы такой замок взломать. Основная масса квартирных воров просто ходить по подъезду и смотрит на замки (а глаз у них наметан). Они сразу видят, куда можно пробраться без проблем, – рассказывает Максим. – Так что нужно выбирать современные и более дорогие замки, которые нельзя открыть, образно говоря, отверткой. Хотя квалифицированный вор откроет любой замок, однако с высококачественным придется хотя бы повозиться, что может привлечь внимание соседей, например.Немаловажно сохранять хорошие отношения с соседями.– И тогда, если соседи увидят в глазок, что кто-то ковыряется в вашем замке, то не будут потирать злорадно руки, а сразу же позвонят в полицию и хозяину, – продолжает эксперт.Нелишним также будет создать видимость присутствия в квартире. Попросите соседей вынимать корреспонденцию из почтового ящика и следить за дверью квартиры, потому что порой воры-одиночки, дабы убедиться, что хозяева отсутствуют, вставляют в дверь какую-то рекламную листовку, подбрасывают монетку на придверной коврик, – продолжает Максим.Иногда злоумышленники проверяют отсутствие хозяев в квартире по окнам.– Обращают внимание на то, светятся ли окна, особенно на праздники. У нас в практике были такие квартирные кражи, которые совершались прямо в новогоднюю ночь. Если в квартире темно, почему бы не попытаться туда залезть? Иногда злоумышленники специально ездят и смотрят на окна – запоминают, на каких этажах они темные, заходят в подъезд, звонят в квартиру: отреагируют ли хозяева, – продолжает Максим. – Смотрят, крутится ли электросчетчик, тихо ли за дверью. Злоумышленников можно обмануть, если установить дистанционное управление выключателями через вай-фай, который периодически будет включать свет на пару часов.Кстати, пробраться в квартиру воры могут и через окна. В группу риска тут попадают в основном второй-третий этажи, потому что на первом, как правило, установлены решетки.– Взломать пластиковые окна элементарно – достаточно иметь приспособление, похожее на отвертку, и замки легко отжимаются. Это отдельный вид кражи, который так и называется «отжим окна». В моей практике был случай, когда два грузина подставили стремянку и спокойненько пробрались в квартиру через окно на третьем этаже. Наверняка ведь кто-то это видел, но в полицию никто не сообщил – людям просто все равно, – говорит Максим и призывает людей не оставаться равнодушными. – Если увидели что-то подозрительное, сразу же звоните по номеру 102.В основном современные воры охотятся за деньгами и ценными предметами, драгоценными украшениями.– Вообще воруют все – это зависит от жулика. Если он три недели скитался и не мог открыть ни один замок, а на четвертую неделю наконец-то открыл – то, конечно же, он постарается обнести квартиру по максимуму, – говорит эксперт. – С другой стороны, неопрятный мужчина, который тянет плазму с диагональю 120, наверняка вызовет подозрение.Раскрывать квартирные кражи не так-то просто.– Термин «раскрытие преступления» включает в себя установление лица, которое совершило это преступление, и доказательство его вины. Так вот не всегда, даже зная, кто совершил кражу, можно доказать вину. Есть человек, мы понимаем, что он совершил кружу, но нет вещественных доказательств, нет свидетелей, нет следов преступления, отпечатков пальцев и так далее. Соответственно, его вину доказать просто невозможно. А государство у нас правовое, поэтому одного понимания, что человек преступник, недостаточно. Нужно доказать его вину, – говорит Максим.А что делать, если незваный гость, сам того не ожидая, наведался в квартиру, когда хозяева дома: поднимать шум или сидеть тихонько в уголочке от греха подальше – авось не заметит?– Если вы будете тихо сидеть, то он все по-тихому вынесет из вашей квартиры. Нужно сразу набирать 102 и поднимать шум – кричать, стучать в стены соседям, тарабанить по батареям, любыми способами привлекать внимание. Квартирный вор – это не разбойник, его внутреннее состояние направлено на тайное похищение: тихонько зайти, тихонько взять и спокойно уйти, – объясняет эксперт. – Если, конечно, схватить его за руку или вцепиться в ногу, то может и ножом полоснуть, и пистолет достать. Опять же, в такой ситуации настоящей палочкой выручалочкой будет тревожная кнопка в виде брелока.