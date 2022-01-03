В театре имени Пушкина – предновогодняя премьера. Это драма «Украденное счастье» по пьесе классика украинской литературы Ивана Франко. Действие происходит почти полторы сотни лет назад, но тема будет актуальна столько, сколько будет существовать человечество, потому что это любовный треугольник.

Три года брака с нелюбимым, за которого Анну отдали братья, стали для девушки вечностью и разделили жизнь на до и после. Рядом с мужем Анна чувствует себя обессиленной женщиной, но как только появляется любимый Михаил, она снова превращается в цветущую девушку.Михаил и Анна мечтают хоть на мгновение вернуть свое счастье — снова любить и быть вместе вопреки общественному мнению, правилам, традициям и законам. Но какова цена этого мгновения настоящего счастья?– У нас спектакль решен нетрадиционно, поэтому я играю состояние души юной девушки, – рассказывает актриса, исполнительница роли Анны Лариса Читака. – Когда появляется Михаил – ее любимый, – она возвращается в прошлое, в то время, когда она его только полюбила.Смелая, правдивая, искренняя и свободная в душе – такова, по мнению актрисы, ее героиня. И этим она ей близка. Наверное, потому и работать над спектаклем было легко.Исполнителю роли Михаила Федору Бахмутченко пришлось перестраиваться, хотя он одного возраста со своим героем. Сильный характер персонажа актеру пришелся по душе.– Поначалу было сложновато, потому что все-таки дистанция почти 130 лет. Тогда люди мыслили по-другому, они взрослели гораздо быстрее, – говорит Федор Бахмутченко. –И 30 лет сейчас и тогда – совершенно разные вещи. Тем более что Михаил по сюжету прошел войну, три года служил, и было сложно понять, как он мыслит, но борьба за справедливость мне знакома.Текст спектакля, по словам режиссера-постановщика Ольги Турути-Прасоловой, максимально приближен к оригиналу. В постановке задействовано 12 актеров.– Мне хотелось, чтобы это был просто Иван Франко. Так, как он написал, чтобы так зрители увидели, чтобы услышали текст, как он хорошо написан, как легко общаться на украинском языке, как он доступен, как приятен на слух. Хотелось сделать акцент на Франко, – говорит режиссер.Работа над спектаклем длилась около двух месяцев, результатом режиссер осталась довольна.– Если говорить о том, что зритель увидит на сцене, то это призыв к тому, что нужно бороться за мгновение счастья, пусть даже оно фатально закончится для героев, – поясняет Ольга Турутя-Прасолова. – Но я считаю, что за эти мгновения, за эти минуты стоит бороться.В постановке звучит музыка современных украинских композиторов.Следующий премьерный показ «Украденного счастья» состоится 6 января.