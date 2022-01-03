Я плачу алименты на сына, который после развода проживает с бывшей женой. Был период, когда у меня возникли сложные обстоятельства, и алименты я платил с перебоями, сколько мог. Жена выставила мне какой-то нереальный долг. Но я просто не мог задолжать такую сумму. Скажите, обязан ли исполнитель сообщать мне о расчете задолженности ежемесячно? Михаил

Согласно статье 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве» государственный исполнитель обязан исчислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, разъяснили в Восточном межрегиональном управлении Министерства Юстиции Украины (Харьков). Исполнитель обязан сообщить о расчете задолженности взыскателю и должнику в случае:– поступления исполнительного документа во исполнение от взыскателя;– подачи заявления взыскателем или должником;– направления постановления на предприятие, в учреждение, организацию,физическому лицу – предпринимателю, физическому лицу, выплачивающим должникусоответственно заработную плату, пенсию, стипендию или другие доходы;– отправки исполнительного документа по принадлежности в другой органгосударственной исполнительной службы;– окончания исполнительного производства.При выезде должника на постоянное проживание в государство, с которым Украина не заключила договор о предоставлении правовой помощи, по решению суда еще до выезда взыскание алиментов осуществляется за весь период до достижения ребенком совершеннолетия.В случае взыскания алиментов как части заработка должника на предприятии, в учреждении, и так далее отчисления производятся по фактическому заработку (доходу) на основании постановления исполнителя. Если взыскать алименты в указанном размере невозможно — предприятие, учреждение, организация, физлицо-предприниматель, физическое лицо, которые производили отчисления, насчитывают должнику задолженность по уплатеалиментов.По истечении срока, предусмотренного законом для взыскания алиментов, при отсутствии задолженности по уплате алиментов предприятие, ФЛП и так далее, проводившие отчисления, возвращает исполнителю постановление о взыскании алиментов с отметкой о перечислении в полном объеме взыскателю присужденных ему сумм алиментов. Если отчисленные с должника суммы алиментов не были перечислены взыскателю – исполнитель письменно уведомляет взыскателя о размере образовавшейся задолженность и разъясняет ему права на обращение с иском к этому предприятию, ФЛП и так далее, которые выплачивают должнику соответствующую заработную плату, пенсию, стипендию или другие доходы, если такая задолженность образовалась по их вине.Споры по размеру задолженности по уплате алиментов разрешаются судом по заявлению заинтересованного лица в порядке, установленном законом.