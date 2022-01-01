Первый день 2022 года является праздничным в разных странах мира.

1 января во всем мире празднуют Международный день похмелья, Новый год, Всемирный день мира, День выпускания хлопушек на свободу, День всемирных молитв о мире, День единой европейской валюты и День общественного достояния.В США в этот день празднуют День острова Эллис, День обязательств, День авторского права, День коктейля "Кровавая Мэри" и День семьи, в Британии - День "Первой ноги", в Италии - День Конституции, в Литве - День флага, в Словакии - День образования Словацкой республики, в Чехии - День восстановления независимого Чешского государства, в Болгарии - Васильев день, в Канаде - День заплыва "полярных медведей", в Судане – День независимости, в Тайване - День основания Китайской Республики, в Камеруне - День независимости, на острове Гаити - День независимости, на Кубе - День освобождения и Триумф революции, в Индии - День калпатару, в Аргентине - Фестиваль Чакарера.1 января именины празднуют Григорий, Илья, Пров и Тимофей.