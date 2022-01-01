Внимание, разыскиваются несовершеннолетние Иван Куринный и Мария-Ангелина Русанова.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 15-летнего Ивана Куринного и 14-летней Марии-Ангелины Русановой. Парень и девушка 31 декабря около 20:00 самовольно покинули больницу, расположенную на территории Новобаварского района.рост примерно 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в спортивную куртку светло-коричневого цвета, темные кроссовки.рост примерно 164 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Была одета в спортивную куртку светло-коричневого цвета, светлые кроссовки с белой подошвой, черные джинсы, темно-розовая шляпа.Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить отдел полиции №1 Харьковского райуправления полиции №3 ГУНП в Харьковской области по телефонам:(дежурная часть)(ювенальная превенция)