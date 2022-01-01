В Минздраве опубликовали информацию об эпидемиологических показателях в регионах страны.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Минздрава, 1 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости – 92 случая на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 180 случаев коронавирусной инфекции, 162 человека выздоровели, 12 - скончались.