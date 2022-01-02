Вместе с Киевом регион на первом месте в стране по количеству умерших от коронавирусной инфекции.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 90 случаев коронавирусной инфекции, 212 человек выздоровели, 11 - скончались.Так, по состоянию на 2 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 243437 случаев заболевания, 230874 человека выздоровели, 6372 - скончались.