В Минздраве опубликовали данные о показателях эпидемиологической опасности в регионах страны.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Минздрава, 1 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости – 92 случая на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 21,5%Напомним, что 2 января Харьковская область оказалась в лидерах по количеству смертей от COVID-19. За сутки медики лабораторно подтвердили 90 случаев коронавирусной инфекции, 212 человек выздоровели, 11 - скончались.