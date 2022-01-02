До конца 2022 года остается 363 дня.

2 января во всем мире празднуют День мотивации и вдохновения, День научной фантастики, Всемирный день интроверта и День швейцарского сыра.В США сегодня День личного тренера, День ограничения скорости 55 миль в час, День шведского стола, День бросания кекса и День профитролей, в Черногории празднуют Куриное Рождество, в Испании - День завершения Реконкисты, в Швейцарии - День святого Бертольда, в Бутане - День зимнего солнцестояния, в ЮАР - Карнавал Капсе-Клопсе, а на Гаити - День предков.Православная церковь 2 января почитает целителя Игнатия Богоносца. В народе день носит название "Гостевик".2 января именины празднуют Даниил, Игнатий, Иван и Антон.