Харьковчанке грозит административная ответственность за то, что бросила дочь.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка полиции, накануне вечером, 1 января, правоохранители получили сообщение о том, что пропал трехлетний ребенок.Об этом рассказала бабушка, которая сообщила, что ее дочь пошла на прогулку с дочерью, но вернулась домой сама. На вопрос, где находится маленький ребенок, мать сообщила, что оставила его знакомому.На поиски малышей был ориентирован весь личный состав районного управления и дежурные экипажи патрульной полиции. Менее чем через два часа девочку обнаружили возле станции метро «Студенческая», она находилась с 40-летним мужчиной, который разыскивал ее мать.По информации патрульных, ребенок был в промокшей одежде, поэтому правоохранителям пришлось купить девочке сухие вещи, чтоб она не заболела.В настоящее время ребенок передан медикам. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.