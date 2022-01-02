Об отключениях сообщили в КП "Харьковводоканал".

Киевский район: ул. Натальи Ужвий, 88 (п. №2, стояк) до 20:00 02.01.22 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-д (п. №2, стояк) до 17:00 02.01.22 г.

Немышлянский район: пр. Московский, 248-в (п. №1, стояк) до 17:00 02.01.22 г.

Новобаварский район: пер. Лизы Чайкиной, 1 до 20:00 02.01.22 г.

Шевченковский район: ул. Космическая, 11 (стояк), пр. Победы, 61 (п. №9, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №4, стояк) до 17:00 02.01.22 г.; ул. Деревянко, 20-а (п. №5, стояк) до 20:00 03.01.22 г.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение. Об этом сообщает Вечерний Харьков со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковводоканал". Отключат воду по следующим адресам: