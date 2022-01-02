В Харьковской области из-за собственной неосторожности пострадал мужчина.Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, о происшествии спасателям рассказали медики Купянской ЦРБ, к которым 1 января обратился 46-летний мужчина с ожогами правой руки. По словам пострадавшего, он пытался разжечь дровяную печь с помощью легковоспламеняющегося вещества у себя дома. Однако что-то пошло не так и на мужчине загорелась одежда.
Домовладельцу удалось самостоятельно потушить на себе огонь, поэтому подразделения спасателей он не вызвал. Далее пострадавший самостоятельно добрался до больницы.
Напомним, что ранее в селе Чемужевка во время пожара частном доме погиб мужчина.