Полицейские задержали злоумышленника и теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков , полицейские выяснили, что преступление произошло в одном из общежитий, где 16-летний подросток искал девушку.По информации правоохранителей, он попросил парня из соседней комнаты позвонить ей по телефону. После этого злоумышленник начал избивать 18-летнего студента, схватил нож со стола и приказал отдать мобильник. Завладев телефоном, подросток покинул место преступления.Задержали злоумышленника в тот же день. На данный момент ему сообщили о подозрении в совершении разбоя с проникновением в жилище. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Напомним, что ранее под Харьковом мужчина с самодельным ножом напал на полицейских