Во время празднования Нового года сын ударил отца ножом.

Как сообщили в областном главке, 1 января около полудня в полицию поступило сообщение о том, что в хирургическое отделение Волчанской больницы поступил 60-летний житель села Васильевка с проникающим ножевым ранением брюшной полости.Сотрудники полиции установили, что в новогоднюю ночь потерпевший вместе со своим сыном распивали алкогольные напитки. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, в ходе которой сын ударил отца ножом в живот и лег спать. Утром он увидел отца без сознания и попросил односельчан отвезти пострадавшего в больницу.Следователями проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому по статье за преднамеренное тяжкое телесное повреждение. Если вина мужчины будет доказана в суде, его ждет наказание в виде тюремного заключения сроком от 5 до 8 лет.На данный момент решается вопрос избрания меры пресечения злоумышленнику.Напомним, что ранее в Харьковской области 49-летний мужчина напал на работников полиции с самодельным ножом из пилы и нанес двум полицейским телесные повреждения.