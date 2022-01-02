Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей и событий, которые произошли в Харькове и области за неделю.

«Не справился с управлением»: под Харьковом водитель врезался в дерево и погиб

На трассе в Харьковской области грузовик насмерть сбил пенсионера

Под Харьковом в ДТП погиб шестимесячный ребенок

Полицейские наказали участницу Мисс Украина 2021, которая ездила по трамвайным рельсам

В Харькове прошел масштабный фестиваль детского творчества

Харьковским медикам пришлось принимать роды в карете скорой помощи

Под Харьковом семейное застолье закончилось поножовщиной

25-летний водитель, находясь за рулем собственного автомобиля «ВАЗ - 21010», не справился с управлением и врезался в дерево.29-летний житель Купянского района за рулем грузового автомобиля «MAN» сбил на дороге 67-летнего пешехода.Случайно застреленным знакомым во время охоты в Харьковской области оказался полтавский хирург, заведующий отделением местной больницы.В своем письме народный депутат обратилась к Зеленскому и считает, что героическому подростку надо дать Орден «За мужество».Суд признал виновным 51-летнего мужчину по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью.29 декабря на трассе возле поселка Ивановка произошла авария с участием автомобилей Toyota и ГАЗель.На харьковчанку патрульные составили административное постановление.Десятки детских коллективов с яркими и современными номерами приняли участие в масштабном танцевальном событии – новогоднем фестивале «All Stars Fiesta чудес 2021»Перед уходом с поста исполняющего обязанности главы областной администрации Александр Скакун раздал землю с лесом.Следователи ГБР завершили расследование в отношении главного ревизора-инспектора налоговой службы, который за взятку пообещал обеспечить победу в аукционе по продаже недвижимости.Харьковчанка родила прямо в автомобиле скорой медицинской помощи.Харьковчанке грозит административная ответственность за то, что бросила дочь.Харьковская область занимает 14-е место по уровню средней заработной платы среди регионов Украины. Зарплата на Харьковщине более чем на 13% меньше среднего уровня по Украине.Во время празднования Нового года сын ударил отца ножом во время ссоры.