Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей и событий, которые произошли в Харькове и области за неделю.«Не справился с управлением»: под Харьковом водитель врезался в дерево и погиб
25-летний водитель, находясь за рулем собственного автомобиля «ВАЗ - 21010», не справился с управлением и врезался в дерево.
На трассе в Харьковской области грузовик насмерть сбил пенсионера
29-летний житель Купянского района за рулем грузового автомобиля «MAN» сбил на дороге 67-летнего пешехода.
Под Харьковом трагически погиб известный хирург
Случайно застреленным знакомым во время охоты в Харьковской области оказался полтавский хирург, заведующий отделением местной больницы.
Светличная инициирует награждение 16-летнего спасателя из Красноградского района
В своем письме народный депутат обратилась к Зеленскому и считает, что героическому подростку надо дать Орден «За мужество».
Поджег жену: харьковскому убийце вынесли приговор
Суд признал виновным 51-летнего мужчину по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью.
Под Харьковом в ДТП погиб шестимесячный ребенок
29 декабря на трассе возле поселка Ивановка произошла авария с участием автомобилей Toyota и ГАЗель.
Полицейские наказали участницу Мисс Украина 2021, которая ездила по трамвайным рельсам
На харьковчанку патрульные составили административное постановление.
В Харькове прошел масштабный фестиваль детского творчества
Десятки детских коллективов с яркими и современными номерами приняли участие в масштабном танцевальном событии – новогоднем фестивале «All Stars Fiesta чудес 2021»
Скакун перед уходом тайными распоряжениями раздал леса под Харьковом
Перед уходом с поста исполняющего обязанности главы областной администрации Александр Скакун раздал землю с лесом.
В Харьковской области будут судить налоговика, который требовал взятку за победу в аукционе
Следователи ГБР завершили расследование в отношении главного ревизора-инспектора налоговой службы, который за взятку пообещал обеспечить победу в аукционе по продаже недвижимости.
Харьковским медикам пришлось принимать роды в карете скорой помощи
Харьковчанка родила прямо в автомобиле скорой медицинской помощи.
В Харькове мать уехала гулять с трехлетней дочерью, бросила ее и вернулась домой
Харьковчанке грозит административная ответственность за то, что бросила дочь.
Харьковщина отстает от других областей по уровню оплаты труда
Харьковская область занимает 14-е место по уровню средней заработной платы среди регионов Украины. Зарплата на Харьковщине более чем на 13% меньше среднего уровня по Украине.
Под Харьковом семейное застолье закончилось поножовщиной
Во время празднования Нового года сын ударил отца ножом во время ссоры.