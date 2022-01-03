В МОЗ опубликовали данные об эпидемиологических показателях COVID-19 в регионах страны.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Минздрава, 3 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости – 90 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 21,3%Напомним, что 3 января в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 72 случая коронавирусной инфекции, 311 человек выздоровели, 9 - скончались.