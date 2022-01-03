До конца года остается 362 дня.

3 января во всем мире отмечают Международный день здоровья души и тела, Праздник сонного дня, День женщин в рок-н-ролле, День бенгальских искр и гирляндных огней и День рождения соломинки для коктейлей.В США сегодня празднуют День государственности штата Аляска, День вишни в шоколаде и День позора, в Беларуси - День банковских и финансовых работников, в Эстонии - День памяти борцов Освободительной войны, в Японии - Фестиваль Тамасесери, в Буркина-Фасо - День революции, в Индонезии - День Министерства по делам религии.Православная церковь 3 января почитает Петра, Юлиании и Ульяны. В народе этот день называют "Полукорм", "Петр", "Петр-полукорм", "Прокофий" и "Ульяна".3 января именины празднуют Женевьева, Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокопий, Сергей, Ульяна, Фемистоклей и Филарет.