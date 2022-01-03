Об отключениях сообщили в городском коммунальном предприятии.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-д (п. №2, стояк), ул. Гарибальди, 2, 4 (п. №2, стояк), ул. Познанская (Моск), 2 (п. №1, стояк) до 17:00 03.01.22 г., ул. Героев Труда, 68 (п. №2) до 20:00 03.01.22 г.

Киевский район: ул. Натальи Ужвий, 88 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 4 (стояк), пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.22 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 46 (п. №6, стояк) пл. Героев Небесной Сотни, 3, 5, 7, 10, 12, пер. Карбышева, 3, пр. Московский, 28 до 20:00 03.01.22 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 62-б-д-г, ул. Космическая, 11(стояк) до 20:00 03.01.22 г.

По информации пресс-службы коммунального предприятия "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: