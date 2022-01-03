В областной Службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о статистике пожаров за неделю.

Согласно официальной информации спасателей, с 27 декабря по 03 января подразделения службы Украины по чрезвычайным ситуациям 165 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 75 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 34 раза спасатели выезжали для оказания помощи населению, 12 – на дежурство, 44 – другие выезды.В результате действия пожаров пострадали 7 человек, погибли — 5. Благодаря оперативным действиям пожарных из опасных зон на пожарах удалось спасти 2 человека и эвакуировать еще 7 человек, из них 1 ребенок.Напомним, что ранее во время пожара в частном доме погиб житель поселка Чемужевка.