Об этом сообщают в харьковских телеграм-каналах.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикаций в городских телеграм-каналах, из-за гололеда на спуске Жилярди маршрутные автобусы не в состоянии подняться вверх по подъему. По словам очевидцев, транспорт буксует на скользкой дороге и скатывается вниз, неся угрозу другим автомобилям и непосредственно пассажирам автобуса.По информации синоптиков, ухудшение погодных условий стало следствием прихода в регион так называемого "ныряющего" циклона со стран Балтии. Ожидаются ощутимые колебания температуры воздуха и атмосферного давления. В ГСЧС уже объявили "желтый" уровень опасности на территории области.