Из-за гололеда и ухудшения погодных условий в Харьковской области участились аварии.Как сообщили в областном главке Национальной полиции, авария произошла 3 января около полудня на 547 км трассы Киев-Харьков-Довжанский.
По предварительным данным 33-летний водитель Audi не справился с управлением из-за заснеженного покрытия дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104, за рулем которого был 28-летний мужчина. Его 29-летнюю пассажирку госпитализировали в районную больницу с ушибами.
Информация зарегистрирована в Едином учете Чугуевского районного управления.
Напомним, что ранее на площади Защитников Украины произошло ДТП с трамваем. Транспорт с пассажирами сошел с рельсов, столкнулся с деревом и пробил металлическое ограждение.