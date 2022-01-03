Об аварии на Салтовке сообщает городской телеграм-канал.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикации в городском телеграм-канале ВЕХА, на перекрестке проспекта Тракторостроителей с проспектом Юбилейный трамвай 23 маршрута столкнулся с внедорожником Lexus. В результате аварии движение общественного транспорта временно парализовано в обе стороны.

Как сообщают очевидцы, предварительно в ДТП никто не пострадал, однако официальная информация об аварии уточняется.

Напомним, что ранее на площади Защитников Украины произошло ДТП с трамваем. Транспорт с пассажирами сошел с рельсов, столкнулся с деревом и пробил металлическое ограждение.


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