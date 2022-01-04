До нового года остается 361 день.

4 января во всем мире празднуют День Ньютона, Всемирный день азбуки Брайля и Всемирный день гипноза.В США отмечают День штата Миссури, День государственности штата Юта, День музыкального поп чарта, День викторины и Национальный день спагетти, в Шотландии – День подарков, в Великобритании – День развода, в Мьянме - День независимости, в Конго - День мучеников независимости, в Анголе - День мучеников колониальных репрессий, а в Таиланде - День кавалерии.Православная церковь 4 января почитает святую Анастасию Узорешительницу. Считается, что она является покровительницей беременных женщин. В народе день также называется "Анастасия", "Анастасия Узорешительница", "Анастасия постница" или "Федотья".4 января именины у Дмитрия, Федора и Анастасии.