В Министерстве опубликовали последние данные об эпидемиологических показателях в регионах Украины.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Минздрава, 4 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости – 89 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 21,3%Напомним, что 4 января в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 141 случая коронавирусной инфекции, 167 человек выздоровели, 10 - скончались.