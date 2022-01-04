Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Космическая, 11 (стояк), пр. Победы, 67 (п. №2) до 20:00 04.01.22 г.ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №6, стояк) до 17:00 04.01.22 г.ул. Омская (ч/с), въезд 3-й Челюскинцев (ч/с), пер. 1-й Омский (ч/с), пер. 2-й Омский (ч/с), ул. Челюскинцев (ч/с), ул. Наумовская (ч/с), ул. Новоалександровская (ч/с), ул. Вологодская (ч/с), ул. Натальи Ужвий, 88 (п. №2, стояк), пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 4 (стояк), ул. Старошишковская, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 04.01.22 г.ул. Гарибальди, 1 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-д (п. №2, стояк), ул. Познанская, 2 (п. №1, стояк) до 17:00 04.01.22 г.; пр. Тракторостроителей, 93 (п. №1, стояк) до 20:00 04.01.22 г.шоссе Салтовское, 242-а (п. №3) до 20:00 04.01.22 г.ул. Полтавский Шлях, 41 (стояк по кв. №5) (стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 4 до 20:00 04.01.22 г.пр. Гагарина, 46 (п. №6, стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №7, стояк) до 20:00 04.01.22 г.ул. Киргизская, 7, 8, 9, 9-б,в,г,е, пер. Анадырский, 1, въезд Балаклейский, 1-а, 6, 8, проезд Киргизский, 1, въезд Фесенковский, 9 (п. №2, стояк), ул. Ньютона, 111-а (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.22 г.