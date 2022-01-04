Животное провалилось под лед и не могло самостоятельно выбраться.

3 января спасателям поступило сообщение о том, что в селе Слобожанское Харьковского района корова провалилась под лед реки Харьков. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.Прибывшие на место спасатели выяснили, что животное провалилось под лед в 2 метрах от берега. Это был взрослый бык весом около 600 кг. На нем закрепили спасательную веревку и вытащили на берег.Спасательная операция длилась около 2 часов, животное не пострадало.