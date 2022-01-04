Причина возникновения пожара устанавливается.Инцидент произошел 3 января около 7:00 на улице Днепровской в городе Мерефа. Во время движения вспыхнула легковушка Volkswagen Passat. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
К месту происшествия выехало отделение спасателей на автоцистернах. К моменту их прибытия горел моторный отсек и салон авто на площади 6 квадратных метров.
Через 40 минут пожар полностью ликвидировали.
Напомним, в Харькове на месте пожара обнаружен труп неизвестного мужчины.