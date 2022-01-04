По предварительным данным обрушение произошло из-за начавшегося рядом строительства.

4 января в 11:27 случайный свидетель сообщил спасателям о том, что на проспекте Гагарина, 20 обвалилась внешняя стена дома. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.Как уточнили в горсовете, пострадавших в результате ЧП нет. Орушение произошло в нежилом доме на частной территории. Там находятся офисные помещения бывшего завода. Обрушение произошло из-за начавшегося рядом с обвалившимся зданием строительства.Сейчас на месте работают спасатели и полицейские.Информация уточняется.