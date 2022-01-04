По предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Об обвале стены правоохранителям сообщили 4 января в 11:30. Установлено, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось. Обрушилась стена с 1 по 4 этаж.Во дворе вырыт котлован и ведется строительство.Сейчас точно не известно, когда упала стена здания.