По предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

Об обвале стены правоохранителям сообщили 4 января в 11:30. Установлено, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось. Обрушилась стена с 1 по 4 этаж.

Во дворе вырыт котлован и ведется строительство.

Сейчас точно не известно, когда упала стена здания.

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