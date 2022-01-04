Министр здравоохранения Виктор Ляшко во вторник, 4 января, подписал указ о введении в Украине бустерной дозы вакцины против коронавируса.

Об этом он сообщил в Facebook."Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу минимум через шесть месяцев после второй", - написал министр.В МОЗ уточняют, что для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, по следующим схемам:• первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer• первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer• первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer• первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или PfizerВ отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.Отметим, что из-за Нового года в Украине приостанавливали процесс вакцинации, но накануне он был возобновлен. С начала кампании иммунизации привито 14 721 822 человека, из них получили первую дозу – 14 721 820 человек, получили две дозы – 13 762 162 человека, получили дополнительную дозу – 4 159 человек, бустерную дозу – 5 713 человек. В общей сложности проведено 28 493 854 прививки.