Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

По предварительной информации, обвал здания по проспекту Гагарина, 20 произошел 1 января.

4 января около 12 часов дня правоохранителям поступило сообщение об обвале стены четырехэтажного дома. Информации о пострадавших на данный момент нет.

На место выехали сотрудники ГСЧС, прокуратуры и полиции.

В ходе следствия будет устанавливаться законность строительства на территории, где произошел обвал здания.

Также предварительно установлено, что обрушилась часть здания с офисными помещениями.

Сейчас решается вопрос открытия уголовного производства.

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