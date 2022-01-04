Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

По предварительной информации, обвал здания по проспекту Гагарина, 20 произошел 1 января.4 января около 12 часов дня правоохранителям поступило сообщение об обвале стены четырехэтажного дома. Информации о пострадавших на данный момент нет.На место выехали сотрудники ГСЧС, прокуратуры и полиции.В ходе следствия будет устанавливаться законность строительства на территории, где произошел обвал здания.Также предварительно установлено, что обрушилась часть здания с офисными помещениями.Сейчас решается вопрос открытия уголовного производства.