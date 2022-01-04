Неизлечимые инфекции могут возникать в результате употребления некачественной курятины, заявила британский микробиолог.

Доктор Эвери, микробиолог Института Джеймса Хаттона (Шотландия Великобритания), сообщила в интервью, что «куриное мясо может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии, способные вызвать инфекции, трудно поддающиеся лечению».СМИ Великобритании опубликовали недавно результаты журналистского расследования, показавшего, что большое количество курятины, продающейся в магазинах, отличается высоким содержанием потенциально опасных бактерий. Половина образцов куриного мяса, приобретенного для тестирования в супермаркетах, продемонстрировала наличие микробов, устойчивых к действию антибиотиков.Лайза Эвери уточнила, что поедание курятины с подобной «начинкой» чревато возникновением таких инфекционных заболеваний, которые могут оказаться толерантными к лечению. Проникновение в организм неизлечимых инфекционных возбудителей повышает риск летального исхода, предупредила ученый.Также доктор Эвери назвала опасной привычкой мытье куриного мяса перед готовкой – в этом случае опасные микробы разлетаются и оседают на поверхностях, попадают на другие продукты.