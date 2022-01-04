В Харькове – 111 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 4 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 122 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 243 650 случаев заболевания COVID-19, 5 907 человек находятся под медицинским наблюдением, 231 352 пациента выздоровели, 6 391 - умер.По состоянию на 4 января, в области за сутки привито 5 843 человека. Всего с начала вакцинации сделано 2 006 016 прививок: первой дозой привито 1 071 153 человека, две дозы получили 934 669 человек, сделали дополнительные прививки 173 человека, ревакцинальную дозу получил 21 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 января в Украине зафиксировано 1 746 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 678 088 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 96 436 человек умерли, 3 483 354 - выздоровели.