Сегодня, 4 января, в Изюме приостановлена подача воды на город.

Как сообщили в городском совете Изюма, это связано с аварией на сетях водоснабжения.По данным мэрии, без воды окажутся все потребители, организации и учреждения, расположенные в центральной части города, районе приборостроительного завода, а также микрорайоны "Гончаровка" и "Пески".Также водоснабжение будет отсутствовать в районе улиц Замостянской, Московской, Народной, Кременецкий квартал, Забольничной и прилегающих к ним улиц.Возможное снижение давления в водопроводных сетях и в микрорайоне железнодорожного рынка.Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.