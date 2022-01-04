В ближайшие дни, 5 - 6 января, в результате поступления очередной порции теплого воздуха с Балканского полуострова и Средиземноморья в Харькове и области ожидается повышение температуры воздуха.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.Так, в среду, 5 января, в Харькове ожидается мокрый снег с переходом в дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы будут до 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0-2 градусов мороза, днем 1-3 градуса тепла.В Харьковской области также сохранится облачная погода. Временами пойдет мокрый снег с переходом в дождь, местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла.В четверг, 6 января, в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью и днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градусов тепла, днем 2 - 7 градусов тепла.