В Украине в среду, 5 января, стартует регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), которая продлится до 22 января.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.Для участия в пробном ВНО необходимо зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценивания качества образования.Участие в пробной сессии, которая состоится 19 и 26 марта, стоит около 300 гривен. Тариф варьируется в зависимости от региона.19 марта состоится тестирование по украинскому языку, украинскому языку и литературе.26 марта - по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, иностранных языках (английский, испанский, немецкий и французский).