На проспекте Гагарина в Харькове обвалилось здание.

Как сообщили в областном главке полиции, 4 января в 11:30 в полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Гагарина произошел обвал стены четырехэтажного дома. На место аварии сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.Как сообщили в ведомстве, в здании находились офисные помещения, однако фактически оно не использовалось и готовилось к сносу.На данные момент следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.