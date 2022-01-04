В городском совете сообщили о том, что никаких разрешительных документов на стройку у собственника не было.

Как рассказали в городском совете Харькова, строительство впритык к разрушенному зданию на проспекте Гагарина, проходило самовольно, без каких-либо разрешительных документов."То есть собственники рухнувшего здания и арендаторы земли вели его на свой страх и риск, самовольно", - уточнили в мэрии.Напомним, что 4 января в 11:30 в полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Гагарина произошел обвал стены четырехэтажного дома. На место аварии сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.Как сообщили в ведомстве, в здании находились офисные помещения, однако фактически оно не использовалось и готовилось к сносу.На данные момент следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.