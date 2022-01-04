Бык провалился под лед и не мог самостоятельно выбраться из ледяной ловушки.

Как стало известно Вечернему Харькову из публикации пресс-службы ГСЧС, накануне вечером, 3 января, в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Заречной в селе Слобожанское на местной реке под лед провалился бык.На место происшествия сразу же прибыли спасатели из поселка Липцы. На момент их прибытие 600-киллограмовое животное находилось в двух метрах от берега и для его спасения из ледяной воды пожарным пришлось использовать спасательную лебедку.Всего на операцию спасателям понадобилось около двух часов. В результате животное успешно вытащили на берег и по информации Службы по чрезвычайным ситуациям, бык не пострадал.