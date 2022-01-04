В Министерстве здравоохранения рассказали о том, какой сертификат получат вакцинированные бустерной дозой от коронавирусной инфекции.

По информации украинского Минздрава, COVID-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится уже в конце января. До тех пор, кто вакцинировался третьей дозой вакцины, смогут пользоваться «зеленым» сертификатом о полной вакцинации. Об этом рассказала заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.«Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении «Дія» не раньше последних чисел января, конечно, уже после прививки. Порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации. Единственным отличием является срок действия нового документа – он будет действовать 270 дней, считая от даты последней прививки против COVID-19», - сообщили в МОЗ со ссылкой на заявление чиновницы.В ведомстве также отмечают, что кроме COVID-сертификата украинцы, получившие бустер, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации.«Медицинский документ выдается по месту прививки или у семейного врача и в нем должны быть перечислены все дозы вакцинации против COVID-19 в соответствии с требованиями. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней, считая от даты последней прививки против COVID-19», - рассказали в Министерстве.