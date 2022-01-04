Из-за гололеда и ухудшения погодных условий в Харькове все чаще травмируются люди.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикаций в городских телеграм-каналах , из-за гололеда на дорогах и тротуарах Харькова в травмпунктах появились очереди из пострадавших с различными травмами. В частности, по словам пациентов, в травмпункте Медкомплекса приходится ждать очереди более четырех часов.«Сейчас в травмопункте 602 Медкомплекс полнейший аншлаг - на приеме один врач. Сидим с другом уже четвертый час. Людей было ещё больше, порядка 60 человек очередь. Сейчас начала уменьшаться», - сообщает один из пациентов.По словам синоптиков, похолодание в регион принес «Ныряющий» циклон из стран Балтии, который вместе с похолоданием накрыл Харьковщину накануне ночью. Сначала стало снежить в Богодуховском и Красноградском районах и постепенно осадки распространились и на другую территорию.