Разыскивается 27-летний харьковчанин Николай Стрижак.

В Харькове разыскивают 27-летнего Николая Стрижака. Об этом информируют волонтеры поисково-спасательной группы «Милена». Николай проживает в районе станции метро "Студенческая". 29 декабря мужчина возвращался с ул. 23 Августа (район Саржиного Яра), но дома так и не появился.Сообщается, что утром 30 декабря выходил на связь с родными, с тех пор пропал.средний рост, худощавое телосложение, темно-русые отросшие волосы.в темно-синюю куртку, спортивные штаны с белыми лампасами, серую кофту с капюшоном, серо-синие ботинки, черную кепку. С собой мужчина имел черный рюкзак, старый мобильный телефон и военный билет.свежий шрам под левым глазом, носит контактные линзы.Любую информацию о местонахождении Николая волонтеры просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.