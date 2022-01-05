На трассе в Харьковской области скорая помощь столкнулась с легковушкой.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков , на Киевской трассе под Харьковом произошло смертельное ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Skoda. Об аварии сообщают городские и всеукраинские телеграм-каналы.По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с медиками, которые двигались по трассе со стороны Люботина.В результате столкновения водитель Skoda скончался. Кроме того пострадала медицинская сестра, которая ехала в скорой помощи.Официальные подробности уточняются.