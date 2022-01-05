До конца года остается 360 дней.

5 января во всем мире празднуют Международный разгрузочный день и Международный день бойскаутов.В США отмечают День взбитых сливок, День сценариста и День птиц, в Беларуси - День работников социальной защиты, в Сербии и жители Черногории празднуют Народный праздник "Туциндан", в Испании - Кавалькада царей-волхвов, в Великобритании - Двенадцатая ночь, в Китае - Фестиваль льда и снега, а в Японии - День клубники.Православная церковь 5 января почитает святого Феодула и девяти мучеников. В народе этот день также называется "Федул Зимний".5 января именины празднуют Иван, Феоктист, Нифонт, Павел и Василий.