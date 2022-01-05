В Министерстве опубликовали информацию об эпидемиологических показателях в регионах Украины.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Минздрава, 5 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости – 88 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 22,2%.Также, согласно информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 178 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выздоровели, 8 - скончались.