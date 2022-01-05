Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:ул. Космическая, 11(стояк), ул. Отакара Яроша, 15 (стояк), 59 (п. №1, стояк) до 20:00 05.01.22 г.ул. Чебышева (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Роменская (ч/с), пер. Саперный (ч/с), пер. Роменский (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), въезд 1-й Жилярди (ч/с), въезд 2-й Жилярди (ч/с) до 20:00 05.01.22 г.ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-д (п. №2, стояк), ул. Гарибальди, 2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 05.01.22 г.б-р Профсоюзный, 9 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 05.01.22 г.ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 05.01.22 г.ул. Полтавский Шлях, 1, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-б, 10, 11, 12, 12/6, 13, 13/15, 14, 14/17, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 22/5, 23/25, 24, 24-а, 25, 26, 27, 27-а,г, 28, 28/19, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42 до 20:00 05.01.22 г.